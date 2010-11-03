Похорон Черномирдіна транслюватиметься в прямому ефірі

Президент Росії Дмитро Медведєв видав розпорядження забезпечити пряму трансляцію похорону Віктора Черномирдіна.

Черномирдін, який займав посаду голови російського уряду з 1992 по 1998 роки, буде похований 5 листопада на Новодівичому кладовищі в Москві.

Віктор Степанович помер у ніч з вівторка на середу на 73 році життя.