Похорон Черномирдіна транслюватиметься в прямому ефірі

20:57, 03 листопада 2010
Світ
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Розпорядження Президента Росії

Президент Росії Дмитро Медведєв видав розпорядження забезпечити пряму трансляцію похорону Віктора Черномирдіна.

Черномирдін, який займав посаду голови російського уряду з 1992 по 1998 роки, буде похований 5 листопада на Новодівичому кладовищі в Москві.

Віктор Степанович помер у ніч з вівторка на середу на 73 році життя.

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