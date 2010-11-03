Похорон Черномирдіна транслюватиметься в прямому ефірі
20:57, 03 листопада 2010Світ
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Розпорядження Президента Росії
Президент Росії Дмитро Медведєв видав розпорядження забезпечити пряму трансляцію похорону Віктора Черномирдіна.
Черномирдін, який займав посаду голови російського уряду з 1992 по 1998 роки, буде похований 5 листопада на Новодівичому кладовищі в Москві.
Віктор Степанович помер у ніч з вівторка на середу на 73 році життя.
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