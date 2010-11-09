США закликали Росію знайти винних у нападі на журналіста

Вашингтон закликав російську владу провести ретельне розслідування замаху на журналіста Олега Кашина, який був жорстоко побитий невідомими вночі 6 листопада.

"Сполучені Штати засуджують напад... закликають російські власті віддати під суд причетних до нього осіб", - цитує офіційну заяву представника держдепартаменту Філіпа Кроулі РІА "Новости".

Раніше голова РФ Дмитро Медведєв висловив свої сумніви щодо того, що напад на кореспондента видання "Коммерсантъ" був "загальнокримінальним, судячи з почерку: зазвичай так гаманці не крадуть", і пообіцяв, що винного в злочині буде покарано "незалежно від його становища, його місця в суспільній системі координат, незалежно від інших його заслуг, якщо такі є".