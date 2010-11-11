Рада безпеки ООН і США засудили атаки на християн
08:06, 11 листопада 2010Світ
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Учора в Іраку загинули п`ятеро людей
Рада безпеки ООН і Сполучені Штати засудили нову серію атак в Іраку, спрямованих на християн, повідомляє Радіо Свобода.
У заяві РБ наголошено, що організація в найжорсткішій формі засуджує напади терористів і висловлює підтримку уряду і громадянам Іраку.
У заяві Білого дому наголошується, що США підтримує іракський народ в його протистоянні насильству і спробам "Аль-Каїди" посіяти релігійну ворожнечу.
В результаті серії нападів на будинки місцевих християн в середу в Іраку загинули п`ятеро людей.
За кілька днів до цього більше 50 громадян загинули в результаті захоплення озброєними ісламістами католицької церкви в Багдаді.
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