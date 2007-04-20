У Каліфорнії закрито понад 40 шкіл через загрозу нового масового вбивства

У двох округах Каліфорнії (США) закрито 41 школу через те, що якийсь 28-річний Томаса КАРНІ пообіцяв "влаштувати щось таке, перед чим вірджинська трагедія померкне". Як повідомляє РІА «Новости», за даними поліції, напередодні ввечері Т.КАРНІ повідомив по телефону своїй сім`ї і пасторові, що має намір "влаштувати таке, що затьмарить собою трагедію у Вірджинському політеху". Він також заявив, що в нього є автоматична зброя і саморобні вибухові пристрої, проте не уточнив, де саме збирається здійснити свої плани.

За припущенням поліції, найімовірніше, підозрюваний є наркоманом і вживає метамфетамін.

Як повідомлялося, в понеділок, 16 квітня, студент з Південної Кореї розстріляв у Вірджинському університеті 32 людей і 29 - поранив.