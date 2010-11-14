Пірати переплутали військовий корабель з вантажним

Трьох сомалійських піратів було вбито при спробі захопити військовий корабель, який вони прийняли за торговельне судно, повідомляє Reuters з посиланням на представника міноборони Кенії.

Увечері 12 листопада кілька піратів на катері наздогнали корабель ВМС Кенії, який виконував патрулювання приблизно за 21 морську милю від порту Кіліфі, і спробували піднятися на борт.

У зіткненні з військовими трьох піратів було застрелено, а ще один одержав поранення і стрибнув у воду. Ймовірно, чоловік потонув, зазначив співрозмовник агентства. Спільники піратів, що залишалися на катері, змогли втікти. Їх кількість не уточнюється.

Випадки нападу піратів на торговельні судна останнім часом різко почастішали, зазначає Лента.ру. Впродовж 2009 року було зафіксовано 406 інцидентів за участю піратів, причому більшість з них сталися в районі Сомалі.

За різними даними, пірати утримують в заручниках від 438 до 570 людей і майже три десятки суден.