Генсек НАТО вважає, що Росія виграла від розширення Альянсу

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН вважає, що Росія виграла від розширення НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«По-перше, політика «відкритих дверей» посилила стабільність і безпеку в Європі», - сказав Генсек НАТО.

«Окрім цього - економічний розвиток у країнах Східної Європи, від якого також виграла і Росія», - додав він.

При цьому Генсек НАТО підкреслив, що у НАТО немає наміру нападати на Росію, «чи що б трапилося», і висловив упевненість у тому, що і у Росії немає наміру нападати на країни-члени Альянсу.