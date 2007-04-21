У зіткненні прихильників гетеро- і гомоорієнтацій поранено поліцейського

У Кракові на площі Ринок за участю понад 200 осіб відбувся Марш традиції та культури Всепольської молоді. Акція відбулася під гаслом „Родина дає життя”.

Як передає кореспондент УНІАН, демонстранти пройшли центральними вулицями Кракова з кольоровими повітряними кулями, біло-червоними прапорами, транспарантами з написами «Стоп збоченням!», «Лікуйтеся!», та вигукували протигеївські гасла.

Водночас активісти цього Маршу протестують проти Маршу толеранції, який сьогодні також організували осередки гомосексуалістів Польщі. Учасники цього Маршу підкреслюють, що акція є протестом проти гомофобії та насильства і нагадує, що кожен має право жити за власними переконаннями. Учасники викрикують гасло «Всі рівні, кожен інший!» і пронесли кольорові прапори, що символізують геївський рух.

За словами організаторів Маршу, у такий спосіб вони намагаються «нагадати про толерантність та демократичне суспільство у Польщі».

Учасники Маршу традицій та культури блокували прохід до головної площі Кракова учасникам Маршу толеранції.

Правоохоронці намагалися запобігти конфронтації учасників двох акцій, однак уникнути конфлікту не вдалося. Під час зустрічі двох маршів, на кордони поліції, які розділяли учасників, полетіли каміння, яйця, кухлі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Одного полісмена поранено. На площі Ринок поліція затримала 8 осіб та неповнолітнього, який мав із собою петарди.

Нині на площі в Кракові ситуацію контролюють 400 працівників поліції та 130 охоронців.