Грузію покликали до Євросоюзу

Президент Євросоюзу Жозе Мануель Баррозу запропонував Грузії внести офіційну заявку щодо вступу в члени ЄС. Про це повідомляє newsru. Така заявка дасть змогу ще більше поглибити відносини Грузії і ЄС і зробить її привабливішою для інвестицій, завив президент ЄС на спільному з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі брифінгу в Брюсселі в середу.

"Євросоюз ніколи не примириться з окупацією будь-якої частини Грузії, - наголосив Баррозу. - Наші двосторонні відносини розвиваються в позитивному напрямі і прогресують", - сказав президент ЄС про відносини з Грузією. У свою чергу Саакашвілі заявив на брифінгу, що метою Грузії є вступити до Євросоюзу.