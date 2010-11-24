Саакашвілі відмовився від збройної боротьби за Абхазію і Південну Осетію

Президент Грузії Михайло Саакашвілі з трибуни Європарламенту закликав Москву врегулювати наявні проблеми шляхом переговорів і оголосив про відмову від застосування сили.

"Я тут, щоб висловити ініціативу, яка з вашою допомогою може розрядити обстановку і дасть можливість почати серйозні переговори з російським керівництвом. Ми виступаємо з односторонньою ініціативою - Грузія ніколи не використає силу для відновлення своєї територіальної цілісності і суверенітету [...] хоча Статут ООН і надає нам таку можливість", - наводить його слова Бі-бі-сі. "Ми зацікавлені в початку серйозних переговорів з російським керівництвом. У Тбілісі готові до всестороннього діалогу з російськими партнерами", - додав він.

Раніше Росія неодноразово вимагала від Грузії зобов`язання щодо відмови від застосування сили проти Абхазії і Південної Осетії.