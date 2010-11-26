Грецькі радикали зізналися в спробі підірвати Меркель

Грецьке ліворадикальне угрупування узяло на себе відповідальність за розсилку в зарубіжні представництва іноземних держав посилок з бомбами, одна з яких 2 листопада надійшла у відомство федерального канцлера ФРН, повідомляє Лента.руз посиланням на Spiegel.

13-сторінкову заяву угрупування поширили в інтернеті. У ній радикали зізнаються, що використовували для відправки посилок з бомбами приватну компанію і обіцяють організувати нові теракти, не зважаючи на те, що багато членів з організації були заарештовані поліцією.

Посилку з бомбою виявили у поштовому відділенні відомства канцлера о першій дня 2 листопада при рутинній перевірці пошти, що надійшла. У графі "відправник" було вказано міністерство економіки Греції. На місце прибули представники поліції, експерти-криміналісти і сапери.

На кілька годин територія відомства канцлера була оточена. Повідомлялося, що посилку знешкодили, розстрілявши з водяної гармати. Всередині знаходився саморобний вибуховий пристрій із запаяного відрізка труби, заповненого чорним порохом. Посилка призначалася особисто Ангелі Меркель, яка цього дня перебувала з візитом у Бельгії.