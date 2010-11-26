Медведєв: до ЄС - довга черга, а до Митного союзу та ЄЕП можна одразу

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що Росія хоче бачити Україну у складі Митного союзу і Єдиного економічного простору.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ за підсумками засідання IV засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Ми, зі свого боку, звичайно, хотіли б бачити Україну у складі Митного союзу і у складі Єдиного економічного простору», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він підкреслив, що бачить в цьому велике економічне значення і кращу взаємодію в усіх можливих сферах.

Водночас Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що ухвалення таких рішень є суверенним правом України.

Кажучи про прагнення України вступити до Європейського Союзу, Д.МЕДВЕДЄВ сказав: «На мою думку, Євросоюз має сам розібратися, в якому він стані зараз перебуває, розібратися з кандидатами до Євросоюзу, які вже давно стукатися в двері. І, очевидно, черга для прийняття інших держав до Євросоюзу буде дуже і дуже довгою».

Водночас він підкреслив, що вступ до будь-якого об`єднання є суверенним правом будь-якої вільної країни, і Україна має вирішити це відповідно до внутрішніх процедур, а також відповідно до тих настроїв, які існують у суспільстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив про можливість вступу України до Митного союзу РФ, Білорусі і Казахстану.