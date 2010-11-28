У Пакистані розбився Іл-76, на борту могли бути українці

У Пакистані розбився вантажний літак Іл-76, на борту якого могли бути громадяни України.

Літак належав грузинській авіакомпанії "Санвей", передає РІА «Новости».

Пакистанські телеканали повідомляють, що в результаті катастрофи літака в найбільшому пакистанському місті Карачі загинули 20 осіб. Окрім загиблих восьми членів екіпажа, які на борту літака, ще, за різними даними, до 12 осіб загинули на землі. Офіційного підтвердження ця інформація поки не отримала.

Вантажний літак, що прямував до Судану, впав сьогодні вночі невдовзі після зльоту в аеропорту Карачі.

Як повідомив представник Генерального консульства РФ у Карачі Олексій ЗЕНЬКОВ, Іл-76 належав грузинській авіакомпанії "Санвей". На борту літака був інтернаціональний екіпаж. За інформацією генконсульства, у складі екіпажа був один росіянин, Олександр Ульянов, решта членів екіпажу, за попередньою інформацією, - громадяни України.

Іл-76 впав к передмісті Гульшан-е-Джохар - цей район розташований поряд з кварталами, де живуть сім`ї офіцерів ВПС і Військово-морських сил Пакистану.

Причини катастрофи поки невідомі. Як повідомили журналістів свідки події, один з двигунів літака невдовзі після зльоту загорівся, потім полум`я охопило все крило. На місці падіння літака працюють рятувальні бригади. Місце катастрофи оточене.