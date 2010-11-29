За даними екзит-полів, до парламенту Молдови проходять чотири партії

За даним екзит-полів, до парламенту Молдови проходять чотири партії, але жодна з них не одержує більшості голосів виборців, повідомляє Бі-бі-сі.

Всього в дострокових парламентських виборах брали участь 20 партій і 19 незалежних кандидатів. Опитування виборців на виході проводили румунські і молдавські соціологи.

За даними, одержаними Румунським інститутом аналізу і стратегій (РІАС), Партія комуністів на чолі з колишнім президентом Володимиром Вороніним набирає 26%, Ліберально-демократична партія Молдови (прем`єр-міністр Володимир Філат) - 34,4%, Демократична партія (колишній спікер Маріан Лупу) - 15,1%, Ліберальна партія (в.о. президента Міхай Гимпу) - 15,6%. Решта партій не долають необхідного мінімуму в 4% голосів.

Згідно з опитуванням молдавського Центру соціологічних досліджень і маркетингу СBS-AXA, Партія комуністів одержує 33,8%, Ліберально-демократична партія Молдови - 32,2%, Демократична партія 14%, Ліберальна партія - 10%.

За даними молдавської Центральної виборчої комісії (ЦВК), після підрахунку 15,6% протоколів лідирує Партія комуністів, набравши 46,5% голосів, ліберал-демократи - 23,6%, демократи - 13,5% і ліберали - 6,5%.