Скандал в Держдумі: комуністи хочуть вбити осиковий кілок в могилу Єльцина

Депутати Держдуми РФ сьогодні ушанували хвилиною мовчання пам`ять першого президента Росії Бориса Єльцина, який помер у понеділок на 77-му році життя. "Сьогоднішній день, 25 квітня, оголошений днем жалоби в зв`язку кзы смертю Бориса Єльцина. Прошу вшанувати його пам`ять", - сказав, відкриваючи пленарне засідання, перший віце-спікер Думи Олег Морозов.

Проте непримиренні ще за життя опоненти Єльцина - депутати фракції КПРФ - відмовилися піднятися з своїх місць, віддати останні почесті першому главі російської держави і брати участь в церемонії прощання. При обговоренні порядку денного вони спробували обгрунтувати свою поведінку, висловлюючи різку критику політики, що проводилася Єльциним. Справа дійшла до того, що комуніст Михайло Заполов запропонував навіть "вбити осиковий кілок" в могилу першого президента РФ, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Нагадаємо, що Борис Єльцин був ініціатором заборони КПРС і будь-яких комуністичних об`єднань. Комуністи традиційно покладають на нього відповідальність за розвал Радянського Союзу і за економічні реформи 1990-х років, які привели до зубожіння росіян.

Морозів призвав їх "не кощунствувати". "Давайте будемо не тільки політиками, але і людьми. Давайте сьогодні в цьому залі не кощунствуватимемо", - заявив він, запропонувавши комуністам виступати з такими заявами на мітингах, а не в Держдумі тим більше в день похоронів. "Кожен робить так, як велить йому совість", - сказав Морозов.

Віце-спікер від ЛДПР Володимир Жириновський обурився подібною поведінкою комуністів і запропонував їм здати думські мандати. "Вони знаходяться тут завдяки тій Конституції, яку створив Єльцин. Помер глава держави. Йде ціла епоха. Це непристойно", - говорив він.

Перший віце-спікер Олег Морозов не став ставити пропозиції Жіріновського на голосування про здачу комуністами своїх мандатів. "Давайте в день національного трауру не роздувати цю тему", - призвав він палату.

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