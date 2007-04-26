У Таллінні спецназ оточив пам`ятник воїнові-визволителеві: МЗС Росії вже відреагував

МЗС Росії попередив естонські власті, які в ніч з середи на четвер почали підготовку до розкопок братської могили біля пам`ятника воїнові-визволителеві в Таллінні, що такі дії можуть вплинути на подальший розвиток российско-естонських відносин, повідомляє РІА Новости

"Російська сторона враховуватиме все, що відбувається навколо пам`ятника і похованих там останків радянських воїнів-визволителів при подальшому вибудовуванні своїх відносин з Таллінном", - заявив офіційний представник МЗС РФ Михайло Каминін.

Він нагадав, що Росія неодноразово висловлювала свою позицію з цього питання і, зокрема, в МЗС була днями викликана посол Естонії в Москві Марина Кальюранд.

У четвер вранці в Таллінні почалася операція з підготовки до розкопок військових поховань біля Бронзового солдата на пагорбі Тинісмягі. О 4.30 за місцевим часом до Бронзового солдата під`їхали машини з поліцейським спецназом. Поліцейські в касках і масках блокували зону навколо сквера на Тинісмягі, перекрили навколишні вулиці, відтіснили людей, які знаходилися поблизу від пам`ятника і спорудили загородження навколо сквера біля Бронзового солдата.

Біля монумента Воїнові-визволителеві на Тинісмягі в 1947 році були поховані останки 13 радянських воїнів, загиблих при звільненні Естонії від німецько-фашистських військ восени 1944 року. Всього в Естонії знаходиться близько 450 військових поховань часів Другої світової війни.