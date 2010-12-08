Путін і прем'єр Білорусі після переговорів не вийшли до преси

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН і прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ завершили переговори у підмосковній резиденції російського прем`єра в Ново-Огарьовому, в рамках яких обговорювалися позиції сторін з формування Єдиного економічного простору між Росією, Казахстаном і Білоруссю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар прем`єр-міністра Росії Дмитро ПЄСКОВ сказав журналістам, що переговори завершені, і консультації продовжаться на експертному рівні.

«Ще не з усіх питань вдалося домовитися, поки що залишилися моменти, які потребують продовження переговорів», - сказав він.

Прем`єри також не вийшли до преси, хоча спочатку планувалося, що за підсумками зустрічі вони вийдуть до представників ЗМІ.

Перед початком переговорів В.ПУТІН, звертаючись до С.СИДОРСЬКОГО, сказав, що зустріч проходить «у зв`язку з фактичним закінченням спільної роботи над великим пакетом документів, який має бути покладений в основу Єдиного економічного простору трьох країн – Росії, Білорусі і Казахстану».

У свою чергу, С.СИДОРСЬКИЙ зазначив, що залишається «ряд питань, що стосуються поставок вуглеводневої сировини і газу по наступному року».

Як відомо, спірним питанням на російсько-білоруських переговорах є мито на нафтопродукти в рамках інтеграційних об`єднань.

28 травня В.ПУТІН повідомив, що мито на нафту і нафтопродукти в торгівлі між країнами Митного союзу не застосовуватимуться з моменту ратифікації угоди по Єдиному економічному простору.

Президенти РФ, Білорусі і Казахстану на зустрічі в Алмати 19 грудня 2009 року домовилися створити Єдиний економічний простір до 1 січня 2012 року.