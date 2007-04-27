Опозиція вимагає від КС анулювати результат президентських виборів у Туреччині

Турецька опозиція вимагає скасувати результати першого туру президентських виборів, що відбувся в парламенті країни. Відповідний запит направлено до Конституційного суду (КС) країни.

Про це повідомив журналістам представник основної опозиційної народно-республіканської партії (НРП).

НРП вважає голосування по виборах голови держави таким, що суперечить конституції, оскільки в ньому не взяли участь 367 депутатів меджлісу, або конституційна більшість.

Всього в засіданні парламенту взяли участь 360 депутатів, повідомила телекомпанія NTV.

Напередодні першого туру президентських виборів, який відбувся у п`ятницю, НРП оголосила, що має намір бойкотувати вибори і збирається оскаржити їх результати в Конституційному суді, якщо в парламенті не будуть присутні 367 депутатів.

За турецькою конституцією, для перемоги в першому, а також другому турі президентських виборів, який пройде 2 травня, кандидатові на президентство треба набрати 367 голосів в 550-місному меджлісі.

Претендентом на президентську посаду є міністр закордонних справ Абдуллах Гюль, який представляє правлячу проісламську Партію справедливості і розвитку (ПСР).

РІА "Новости"