У Москві розпочався мітинг з вимогою відставки Путіна

У центрі Москви розпочався мітинг російської опозиції з вимогою відставки прем’єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Росії, на Пушкінській площі російської столиці зібралися понад 500 осіб, і люди продовжують підходити.

Мітингувальники вийшли з вимогою відставки В.ПУТІНА, розпуску уряду, а також верхньої і нижньої палати російського парламенту, проведення демократичних виборів.

Учасники мітингу тримають прапори російських опозиційних організацій «Солідарність», «Лівий фронт» та ін., а також плакати з написами «МВС і ФСБ Росії – НКВС ХХІ століття», «За Росію - без Путіна!», «Ляльководи з Кремля, як же вас носить земля?», «Корупція – головне гальмо економіки і модернізації», «Геть диктатуру Путіна!».

Вони викрикують гасла «Росія – без Путіна!», «Уряд – у відставку!», «Геть цю владу!»

На мітингу виступають керівники опозиційних рухів Росії Борис НЄМЦОВ, Володимир РИЖКОВ, Сергій УДАЛЬЦОВ та інші.