Міліція розігнала мітинг біля мерії Москви

Російська міліція розігнала несанкціонований мітинг біля мерії Москви.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Росії, кілька десятків російських опозиціонерів після мітингу з вимогою відставки прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА, що відбувся на Пушкінській площі, перемістилися на Тверську площу, де раніше планувалося проведення «Дня гніву», але на нього не було одержано санкції.

Відстань між двома цими площами оточили спеціальні підрозділи міліції.

На Тверській площі мітингувальники викрикували гасла «Свободу Сергію УДАЛЬЦОВУ!», якого раніше було затримано, а також «НУРГАЛІЄВА (міністра внутрішніх справ РФ) у відставку!», «Банду ПУТІНА – у відставку!», «Міліція – будьте з народом!», «Де ви були вчора?» (вчора на Манежній площі відбулися зіткнення російських націоналістів з ОМОНом).

Кількох найактивніших учасників акції затримала міліція.

На Тверській площі російський ОМОН, створивши «живий ланцюг», виштовхав мітингуювальників і журналістів, які висвітлювали дану подію, на сусідню вулицю.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Москві планувалося проведення «Дня гніву», організатором якого виступив С.УДАЛЬЦОВ. Проте, як він підкреслив на мітингу, цю акцію не санкціонували, тому закликав учасників акції пройти до мерії, щоб передати свої вимоги, і «якщо буде потрібно, то прибити їх на дверях мерії».

Проте С.УДАЛЬЦОВ було затримано міліцією.