Акція протесту в Мінську: опозиція відступає

до прихильників білоруської опозиції, присутніх у центрі Мінська

Київ. 25 березня. УНІАН. Міліція і спецназ почали відтісняти мітингуючих від Жовтневої площі в Мінську, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Весь проспект Незалежності зайнятий бійцями ЗМОП у касках і з палицями, які від Жовтневої площі і далі по проспекту Незалежності "йдуть і тиснуть натовп" тих, хто прийшов на площу. З натовпу періодично виносять молодих жінок, яким стало погано.

На площі в центрі Мінська зібралися всі міліційні сили. Міліції стільки ж, скільки мітингуючих. Крім того, у будь-який момент до міліції можуть приєднатися військові, яких стягували на 19 березня до Мінська.

Жодних спроб прорвати міліцейський кордон з боку мітингуючих не було, вони лише просили пропустити їх на площу. Проте, коли весь проспект заповнився людьми, влада прийняла рішення застосувати силу і потіснити натовп. Люди прийшли на площу з квітами, прапорами, і спокійно стояли біля загорожі.