У Москві затримано 1200 осіб, вилучено 200 ножів

У сутичках між групами молоді в Москві 15 грудня постраждали до 30 осіб, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на своє джерело в силових структурах.

За даними джерела агентства в МВС РФ, за різні правопорушення затримали 1207 осіб. У затриманих вилучили близько 200 ножів, сімох одиниць травматичної зброї, сокири, кастети, кийки.

У зв`язку з можливими провокаціями з боку радикально налаштованої молоді міліція продовжує підтримувати підвищений рівень безпеки. Співробітники міліції виявлятимуть підвищену увагу до станцій метро, вокзалів, торговельних центрів, площ. Додаткові заходи безпеки буде вжито в спальних районах, в місцях компактного мешкання представників кавказької діаспори.

15 грудня московська міліція чекала можливих зіткнень між російськими націоналістами і кавказцями на площі біля Київського вокзалу, пише Лента.ру. З ранку район був заповнений ОМОНом; вдень відбулися незначні сутички. З 18.00 міліція почала розсіювати натовп. Велика група націоналістів намагалася перекрити Велику Дорогомилівську вулицю. ЗМІ передавали інформацію про бійки в різних точках міста.