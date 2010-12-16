До Мінська стягуються спецтехніка та армійські підрозділи

Увечері 15 грудня безліч очевидців у Білорусі повідомляли про появу на трасі Мінськ–Москва колони військової техніки, що рухалася в напрямку до білоруської столиці.

Зокрема, свідки повідомляють про п`ять БТР і, приблизно, десять вантажівок з озброєними солдатами. Також є інформація, що до Мінська доставлено близько 15 водометів, повідомляє Газета.ру.

У середу Олександр Лукашенко провів нараду з питань виборчої кампанії і забезпечення безпеки в цей період. Зачіпалася і тема опозиційної акції на Жовтневій площі, наміченій на вечір 19 грудня і наперед забороненій владою.

«Не дай боже, тільки переступить хтось той Рубікон, до якого взагалі не можна близько підходити. Реакція правоохоронних органів, та й військових, повинна бути адекватною і жорсткою», - заявив Лукашенко.

Опозиція наперед оголосила сфальсифікованими президентські вибори, які повинні відбутися в Білорусії 19 грудня.