Березовський оприлюднив стенограму допиту в Скотланд-Ярді

Підприємець Борис Березовський передав газеті "Коммерсант" касети із записом допиту, проведеного 31 березня 2006 року в Лондоні за ініціативою Генпрокуратури в рамках розслідування вбивства Олександра Литвиненка за допомогою радіоактивного полонія-210.

Згідно зі стенограмою, опублікованою в номері газети від 2 травня, багато запитань, які задав слідчий Генпрокуратури у особливо важливих справах Олександр Отводов, дійсно не мали відношення до отруєння Литвиненка, а стосувалися ділових і особистих контактів Березовського, зокрема, його знайомства з Леонідом Невзліним або Оленою Трегубовою.

Запитання для Березовського підготували в Генпрокуратурі Росії, а задавав їх слідчий Скотланд-Ярду Джеймс Конвей. Прямий діалог між Отводовим і бізнесменом відбувся ближче до кінця бесіди.

Отводов, зокрема, поцікавився, хто міг бажати смерті Литвиненка, і попросив навести докази. Березовський відповів: "Полоний-210 не можна одержати в таких кількостях без участі державних структур. Тим більше організувати технологію не тільки отримання полонія, але і доставки його в іншу країну". Він зізнався "абсолютно щиро", що, коли ніхто не знав про полоній, він був упевнений в непричетності президента РФ Володимира Путіна до отруєння. "Але коли стало відомо, що це полоній і що полоній так важко було виявити, ці міркування покрили мої попередні міркування про непричетність Путіна. І використання саме полонія не залишає ніяких сумнівів, що це державна машина", - підсумував бізнесмен.

Березовський також наводить два докази того, що засновник групи охоронних компаній "Дев`ятий вал" Андрій Луговий міг бути виконавцем злочину. По-перше, "слід полонія тягнеться за Луговим через всю Європу", а по-друге, він відмовився приїхати до Лондона і дати свідчення британським слідчим, не дивлячись на обіцянку Березовського сплатити для нього кращих адвокатів.

"Ці два факти є для мене сильними аргументами, що Луговий – один з тих, хто вбив Сашу, або той, хто вбив Сашу", – пояснив Березовський Отводову.

"Коммерсант" звернувся за коментарями до самого Лугового. "Нічого нового пан Березовський не сказав, це чергове переспівування його заяв, що раніше звучали, він знову озвучив особисте трактування того, що сталося, і знову коментувати це я просто не хочу", - сказав підприємець.

Березовський повідомив газету, що має намір пізніше опублікувати стенограму свого допиту і допиту Ахмеда Закаєва на сайті фонду імені Олександра Литвиненка "За справедливість", щоб "розслідування було максимально прозорим, а люди дістали доступ до фактичної інформації, а не до фальсифікованого `злиття` на сайтах компромату в Інтернеті". Тим часом, текст вже доступний на сайті "Коммерсанта".

Лента.ру