У Мінську з продажу зникли намети і спальні мішки

З магазинів Мінська зникли туристичні намети, повідомляє РІА «Новости». Зникнення наметів з продажу співпало з підготовкою представників опозиції до акцій протесту, які повинні пройти в білоруській столиці після президентських виборів.

Опозиціонери вважають, що продаж наметів заборонили представники властей, які хочуть запобігти появі наметового містечка на одній з площ Мінська. За словами джерела Ленты.ру, придбати туристичні намети не можна впродовж останнього тижня. Крім того, труднощі з`явилися з покупкою спальних мішків.

Після президентських виборів 2006 року білоруські опозиціонери розбили наметове містечко на Жовтневій площі в Мінську. Через п`ять днів після початку акції вона була розігнана міліціонерами.

У найближчу неділю, 19 грудня, в Білорусі повинні пройти президентські вибори. Представники опозиції вже заявили про те, що чекають порушень і підтасовок на користь діючого глави держави Олександра ЛУКАШЕНКА. Влада, у свою чергу, стверджує, що опозиціонери готують провокації і масові безпорядки у день виборів.