Медведєв: Польща розколота на частини

Відмова керівництва Польщі прийняти результати розслідування авіакатастрофи з літаком Президента Леха Качинського під Смоленськом у квітні 2010 року виникла внаслідок емоцій у польському суспільстві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав у підсумковому інтерв`ю керівникам трьох федеральних телеканалів.

«Мені б хотілося вважати, що це емоції й реакція на внутрішньополітичні перипетії, що існують у самій Польщі. Польща розколота на частини. Це очевидно - їхня суспільна ментальність розкололася. Частково це зрозуміло, тому що це трагедія. Але це не повинно позначатися на наших відносинах. Це перше. І ми готові до цього», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Президент Росії закликав уникати політизування авіакатастрофи.

«Це не повинно вести до політизування результатів роботи Міждержавного авіаційного комітету. Я сподіваюся, що у польських політиків достатньо розуму й волі прийняти відповідні висновки (МАК – УНІАН) без якихось надмірних політичних коментарів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 р. прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив журналістам у Брюсселі, що Польща вважає «неприйнятним» проект доповіді МАК про причини Смоленської катастрофи.

«Проект доповіді МАК у тому вигляді, в якому він був переданий російською стороною, без дискусії є неприйнятним», - сказав глава уряду Польщі. Д.ТУСК назвав «безпідставними» деякі викладені в проекті доповіді висновки російських експертів щодо катастрофи польського урядового літака.

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, яке готувало зауваження до доповіді МАК, повідомило, що польська сторона 16 грудня направила Росії ці зауваження.

У жовтні Міждержавна авіаційна комісія передала Польщі проект доповіді про причини Смоленської катастрофи, в результаті якої 10 квітня 2010 року загинули 96 громадян Польщі, зокрема екс-президент Лех Качинський, які летіли до Росії вшанувати пам`ять жертв Катиньської трагедії.

За даними видання Gazeta Wyborcza, росіяни у документі поклали основну вину за катастрофу на поляків, в першу чергу, - на пілотів літака Ту-154, які вирішили посадити літак в умовах сильного туману.

Водночас частина фахівців вважає причиною катастрофи неправильно надані диспетчером Смоленського військового аеродрому дані для екіпажу літака, через які літак опинився над самою землею на відстані близько одного кілометра від злітно-посадочної смуги.

За однією з версій, неправильні дані міг показати застарілий радар аеродрому, сертифікацію якого проводила МАК.

Згідно з Чиказькою конвенцією, польська сторона мала 60 днів на те, щоб надіслати свої зауваження до підготовленого документа (до 19 грудня). Водночас, конвенція не визначає термінів, коли росіяни мають надіслати реакцію на зауваження поляків.