У Китаї cталося ДТП за участю більше 100 автомобілів

У китайській провінції Гуйчжоу сталося ДТП за участю понад 100 автомобілів, при цьому загинуло п`ятеро людей.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на «Сіньхуа», ДТП сталося на шосе в повіті Цзуньї. Одна з вантажівок врізалася в АЗС, автомобілі ж, які слідували за нею, застосували екстрене гальмування, що, в свою чергу, привело до зіткнення кількох десятків машин