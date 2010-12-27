У Китаї cталося ДТП за участю більше 100 автомобілів
08:59, 27 грудня 2010Світ
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Загинули п`ятеро людей
У китайській провінції Гуйчжоу сталося ДТП за участю понад 100 автомобілів, при цьому загинуло п`ятеро людей.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на «Сіньхуа», ДТП сталося на шосе в повіті Цзуньї. Одна з вантажівок врізалася в АЗС, автомобілі ж, які слідували за нею, застосували екстрене гальмування, що, в свою чергу, привело до зіткнення кількох десятків машин
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