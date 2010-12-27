Ходорковському і Лебедєву оголосили вирок

Михайло Ходорковський і Платон Лебедєв визнані винними в розкраданні нафти у добувних компаній і в легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, повідомляє ІТАР-ТАРС.

На думку Хамовнічеського суду, бізнесмени "скоїли розкрадання чужого майна, діючи у складі групи осіб за попередньою змовою і з використанням свого службового становища".

Ходорковський і Лебедєв звинувачуються в розкраданні 218 мільйонів тонн нафти. Як йде мова у вироку, підсудні відмивали гроші, одержані від розкрадання нафти, шляхом укладання складних оборудок по її реалізації за кордон і на внутрішньому ринку, "які носили завуальований характер, з метою надати їм видимість законності".

Обвинувачені також визнані керівниками організованої групи, яка скоювала злочини в нафтовому комплексі Росії, повідомляє РІА "Новости". Викрадене вони, в основному, направляли для власного збагачення, мовиться у вироку. Менша частина грошей йшла в діючі підприємства нафтовидобування і переробки, щоб "створити можливість подальшого продовження розкрадань".

Як заявив суддя Віктор Данілкин, Ходорковський і Лебедєв для "полегшення скоєння злочинів" зареєстрували в офшорних зонах підставні компанії.

Крім того, у вироку йдеться, що компанія "ЮКОС" навмисно ставила свої дочірні підприємства "Юганськнефтегаз", "Самаранефтегаз" і "Томськнефть" у невигідні економічні умови, укладаючи з ними угоди на купівлю нафти, які фактично позбавили їх можливості вести самостійну господарську діяльність.

Раніше суддя оголосив про те, що по епізоду, пов`язаному з розкраданням акцій "Томскнефть-ВМК", кримінальне переслідування підсудних припинено за закінченням терміну давності.

Сторона звинувачення просить засудити Ходорковського і Лебедєва до 14 років позбавлення волі кожного.

Лента.ру