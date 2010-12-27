США: вирок Ходорковському псує репутацію Росії

Держсекретар США Хілларі Клінтон заявила, що обвинувачувальний вирок Михайлу Ходорковському і Платону Лебедєву чинить негативний вплив на репутацію Росії в тому, що стосується забезпечення прав людини і поліпшення інвестиційного клімату, повідомляє Лента.ру з посиланням на поширену AFP заяву.

За словами Клінтон, рішення суду в Москві "викликає запитання щодо вибіркового кримінального переслідування та пріоритету політичних міркувань над законом". Держсекретар зазначила, що оголошений президентом Росії курс на модернізацію вимагає дотримання принципу незалежності суду.

Клінтон додала, що США продовжать стежити за розвитком справи.