7 кандидатів у президенти Білорусі звинувачені в організації заворушень
22:27, 29 грудня 2010Світ
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Повідомляє правозахисний центр
Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на білоруський правозахисний центр "Весна", звинувачення в організації та участі в масових заворушеннях висунуті сімом екс-кандидатам у президенти Білорусі.
Крім Володимира Некляєва, звинувачення якому були висунуті раніше, участь в організації заворушень у Мінську 19 грудня ставиться в провину також Миколі Статкевичу, Віталію Римашевському, Андрію Санникову, Олексію Міхалевичу, Григорію Костусьову і Дмитру Уссу.
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