7 кандидатів у президенти Білорусі звинувачені в організації заворушень

Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на білоруський правозахисний центр "Весна", звинувачення в організації та участі в масових заворушеннях висунуті сімом екс-кандидатам у президенти Білорусі.

Крім Володимира Некляєва, звинувачення якому були висунуті раніше, участь в організації заворушень у Мінську 19 грудня ставиться в провину також Миколі Статкевичу, Віталію Римашевському, Андрію Санникову, Олексію Міхалевичу, Григорію Костусьову і Дмитру Уссу.