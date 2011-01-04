У Німеччині в яйцях знайшли діоксин

Близько тисячі ферм з вирощування курей, індиків і свиней у Німеччині припинили постачання продукції після виявлення діоксину в яйцях.

Як передає бельгійське агентство Belga, про це повідомили німецькі власті.

«Це триватиме як мінімум кілька тижнів для здійснення контролю», - заявив журналістам прес-секретар Міністерства сільського господарства Нижньої Саксонії, де розташовані найбільші ферми з виробництва м`ясної продукції.

Потерпілі ферми одержували корми від виробника Harles & Jentzsch з Уетерсена на півночі ФРН.

За даними німецької Федерації сільськогосподарських виробників, компанія Harles & Jentzsch, у свою чергу, одержувала жирні кислоти, заражені діоксином, від виробника з Нідерландів, який, у свою чергу, одержував необхідні для виробництва речовини від німецького виробника біопалива з Емдена, розташованого на півночі Німеччини.

Діоксин утворюється, зокрема, при спалюванні відходів виробництва і віднесений Всесвітньою організацією охорони здоров`я до канцерогенів.