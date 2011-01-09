Замах на члена Конгресу США: загинули 6 людей

В американському штаті Арізона під час замаху на члена Конгресу США Габріель ГІФФОРДС загинули 6 чоловік і поранені 12, зокрема й Г.ГІФФОРДС.

Як передає РІА «Новости»,Г.ГІФФОРДС дістала поранення в голову.

Замах стався під час зустрічі Г.ГІФФОРДС з виборцями в місті Тусон. За свідченнями очевидців, з натовпу вибіг чоловік і почав стріляти у всі боки. Поліції вдалося його затримати. За останніми даними, його звуть Джаред ЛАФНЕР, йому 22 роки.

Г.ГІФФОРДС - член Демократичної партії, її чоловік - астронавт Марк КЕЛЛІ. Впродовж всього терміну роботи в палаті представників Г.ГІФФОРДС була активним прихильником розвитку енергетики на основі відновлюваних джерел енергії. Вона відстоювала право жінок на аборти і право американців на носіння зброї.

Поліція Капітолія звернулася до всіх членів Конгресу з проханням проявляти найближчим часом підвищену пильність.