Газпром претендує на нафтові ліцензії Shell у Нігерії

Близько 20 потенційних консорціумів придивляються до нафтових ліцензій у Нігерії, які продає англо-голландська компанія Royal Dutch Shell, і серед претендентів на ці права - російський Газпром у партнерстві з нігерійською ресурсодобувною Equinox Group, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

За даними ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела, один з консорціумів працює над заявкою за підтримки Натаніеля Ротшильда, спадкоємця знаменитої банківської династії. Серед інших зацікавлених сторін називаються альянси нафтрсервісної компанії Petrofac (зареєстрована у Великій Британії) та нігерійської газової фірми Seven Energy; лондонської Perenco і нігерійських Oando і Addax & Oryx. Згідно з урядовими вимогами Нігерії, кожна зарубіжна корпорація мусить узяти в партнери місцеву компанію для участі в конкурсі.

Shell разом з партнерами - французькою Total і італійською Eni - продає чотири нігерійські родовища нафти на суходолі.