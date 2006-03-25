Прихильники опозиції в Мінську відступили в парк імені Янки Купали
14:13, 25 березня 2006Світ
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Лідери чекають, коли до них приєднається більше людей
У Мінську в парку імені Янки Купали недалеко від Жовтневої площі збираються прихильники опозиції, яких міліція щойно відтіснила з проспекту Незалежності.
У парку вже перебувають лідери білоруської опозиції Олександр Мілінкевич і Олександр Козулін. Вони чекають, поки збереться більше їхніх прихильників, щоб почати акцію протесту проти оголошених результатів президентських виборів.
За даними правоохоронних органів, зараз у зібралися близько двох тисяч чоловік.
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