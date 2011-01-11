Саркозі за послаблення ролі долара

Президент США Барак Обама зустрівся у Вашингтоні з президентом Франції Ніколя Саркозі і заявив, що обом країнам треба "спільно працювати" для протидії фінансовим проблемам, які виникли після виходу з глобальної рецесії, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Обами, відбувається процес одужання економіки, але ще не досягнуті бажані показники.

Саркозі звернув увагу на "дисбаланс" між світовими валютами. Він, зокрема, наголосив, що світові фінанси не повинні настільки, як нині, спиратися на американський долар як головну резервну валюту.

Обидва лідери обговорили також питання, пов`язані з самітами G8 і G20, які мають відбутися цього року.