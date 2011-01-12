Сайт WikiLeaks закриється, якщо не зміниться ситуація з його фінансуванням, заявив засновник проекту Джуліан Ассанж в інтерв`ю французькій радіостанції Europe1.

За словами Ассанжа, проект втрачає 500 тисяч євро щотижня через те, що всі рахунки, на які раніше приходили пожертви, заблоковані. Крім того, засновник WikiLeaks поскаржився на те, що перебуває під постійним поліцейським наглядом.

При цьому керівник WikiLeaks зазначив, що попри сильний тиск, проект розвивається швидше, ніж будь-коли. "За останні три місяці ми оприлюднили більше матеріалів, ніж за весь минулий рік. До того ж, побачивши, як влада тисне на WikiLeaks і на мене особисто, люди почали активно підтримувати нас", - наводить його слова Лента.ру.

За його словами, керівництво проекту прагне "відповідати ударом на удар", але боротьба з конкретними кривдниками забирає багато часу. "Ми підозрювали держави у зловживанні владою і в тому, що вони маніпулюють великими компаніями, але тепер у нас є наочні свідчення цього", - заявив засновник WikiLeaks.