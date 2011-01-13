Кардинали визнали диво, яке здійснив Іоанн Павло II після смерті

Спеціальна комісія кардиналів і єпископів визнала диво, здійснене за заступництвом Іоанна Павла II. Про це в середу, 12 січня повідомило радіо Ватикану. Це означає, що покійного понтифіка можна зарахувати до лику блаженних.

Згідно з католицькою традицією, для завершення процесу беатифікації (зарахування до лику блаженних) покійного Папи Римського спеціальна комісія (створена Конгрегацією у справах канонізації) повинна офіційно визнати вчинене ним диво.

Кардинали і єпископи розглядали питання дива після комісії медиків, які в кінці грудня 2010 року не змогли за допомогою природничо-наукових методів пояснити факт зцілення від хвороби Паркінсона 49-річної французької черниці Марі Симон-П`єр.

Як повідомляється, у липні 2001 року хвороба Паркінсона паралізувала ліву сторону тіла черниці. З 2 квітня 2005 року, коли помер Іоанн Павло II, її симптоми з кожним днем посилювалися, погіршувався зір і загальне самопочуття.

13 травня 2005 Бенедикт XVI висловив згоду достроково розпочати процес беатифікації свого попередника. Це дало можливість під час спільної молитви просити покійного Іоанна Павла II про заступництво перед Богом. Сестри монастиря стали молитися за зцілення хворої сестри Марі.

Через два місяці після смерті Іоанна Павла II Симон-П`єр зцілилася - зникли біль і мимовільне тремтіння кінцівок. Проведені неврологічні обстеження підтвердили, що жінка здорова.

Шлях до беатифікації Іоанна Павла II стане відкритим, коли Бенедикт XVI підпише декрет про визнання цього дива. Очікується, що понтифік підпише цей декрет вже в суботу, 15 січня, коли до нього на аудієнцію прибуде глава Конгрегації у справах канонізації кардинал Анджело Амато.

У 1642 році папа Урбан VIII ввів розмежування між беатифікацією як першою стадією прославлення - проголошенням блаженним - і подальшої канонізацією - прирахуванням до лику святих.

Нагадаємо, у 2009 році Папа Римський серед 5 нових святих канонізував вихідця з України.

ТСН