Поляки незадоволені реакцією влади на звіт про Смоленську катастрофу

Більшість громадян Польщі негативно оцінює реакцію польської влали на оприлюднений російським Міждержавним авіаційним комітетом звіт причин Смоленської авіакатастрофи та вважає за необхідне підготовку спільного польсько-російського документа в цій справі.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить проведене 13 січня опитування MilliwardBrown SMG/KRC.

43% опитаних сказали, до глава польського уряду Дональд ТУСК "погано відреагував" на оприлюднений 12 січня звіт, серед яких 18% вважають його реакцію "однозначно поганою".

Позитивно реакцію польського прем`єра, який вчора назвав звіт МАК неповним та заявив про намір добиватися від росіян врахування польських зауважень, оцінили 31% опитаних, з яких 8% "однозначно позитивно". (У грудні 2010 року Д.ТУСК називав проект звіту "бездискусійно неприйнятним" - УНІАН).

Майже 80% поляків вважають, що польська влада - у випадку неврахування росіянами зауважень польських експертів до звіту - повинна звернутися в міжнародний арбітраж.

При цьому майже 38% опитаних виступає за те, аби звернутися до міжнародної спільноти в цій справі навіть не чекаючи реакції росіян на ініціативу поляків врахувати зауваження в спільному звіті, а 41% вважає необхідним арбітраж лише у випадку безрезультатних розмов із російською стороною.

За даними опитування, 54% поляків очікують погіршення польсько-російських відносин після публікації звіту МАК проти 39%, на думку яких, документ не вплине на взаємні контакти.

В рамках дослідження опитано 1000 представників дорослого населення Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня контрольований російською владою МАК оприлюднив остаточний звіт причин Смоленської катастрофи, в якому усю вину за трагедію поклав на польських пілотів, які нібито під тиском високопосадовців на борту прийняли рішення посадити літак "за будь-яку ціну".

Водночас МАК не встановив вини диспетчерів у трагедії, дії яких, на думку польських експертів, також були однією із причин катастрофи, яка забрала життя 96 польських громадян, в тому числі Президента Леха Качинського.