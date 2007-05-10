Путін звільнив губернатора за любов до футболу

Президент Володимир Путін звільнив з посади губернатора Амурської області Леоніда Короткова з формулюванням «у зв`язку з втратою довіри Президента Російській Федерації». Тимчасово виконуючим обов`язки губернатора області Путін призначив віце-губернатора Олександра Нестеренка.

Леонід Коротков позбувся поста через декілька днів після того, як йому пред`явили звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Короткову інкримінують зловживання і перевищення посадових повноважень, а також халатність (ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286 і ч. 1 ст. 293 УК Росії). Ці статті передбачають крупні штрафи і позбавлення волі на строк до семи років.

Як стверджує прокуратура, Коротков придбав дорожню техніку і два легкові автомобілі на суму 40 млн. рублів, що перевищувало середньоринкову вартість цих машин. Крім того, чиновника підвела любов до футболу. За версією слідства, Коротков запускав руку не тільки в місцевий бюджет, але і в кишені простих людей, які вимушені були з 2003 по 2006 роки утримувати місцевий футбольний клуб «Амур» за рахунок оплати комунальних послуг з підвищених тарифів. На «Амур» чиновник витратив 41 млн. рублів.

Полит.ру