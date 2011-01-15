У туніській в'язниці згоріли десятки ув’язнених

У результаті пожежі, що почалася сьогодні вранці в одній з в`язниць в Тунісі, загинули десятки людей.

За даними "Лента.ру", в місцевій лікарні підтвердили загибель 12 чоловік, але зазначили, що це лише попередні дані. Водночас, за інформацією телеканалу Al-Jazeera, загиблих - не менш як 57 чоловік.

Крім того, повідомляється, що десяткам ув’язнених вдалося вибратися з охопленої полум`ям будівлі й втекти.

Що саме стало причиною пожежі у в`язниці, на даний момент не відомо. Влада ситуацію поки що теж ніяк не коментує. Відомо лише, що пожежа розповсюдилася по всій в`язниці.

Як повідомлялося, в останні дні Туніс фактично перебуває у стані безвладдя. Президент країни Зін Ель-Абідін Бен АЛІ був вимушений залишити її після масових виступів громадян, незадоволених безробіттям, корупцією і високою інфляцією.

В даний час управління державою перебуває в руках спікера парламенту Фуеда МЕБАЗИ.