Лукашенко вчергове присягнувся «вірно служити народу»

Олександр ЛУКАШЕНКО сьогодні офіційно вступив на посаду Президента Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія інавгурації проходить у Мінську в Палаці Республіки у присутності більш як 1,5 тис. гостей.

О.ЛУКАШЕНКО склав присягу Президента Білорусі білоруською мовою.

"Вступаючи на посаду Президента Республіки Білорусь, урочисто присягаюся вірно служити народу Республіки Білорусь, поважати і захищати права і свободи людини і громадянина, берегти і захищати Конституцію Білорусі, свято і сумлінно виконувати покладені на мене високі обов`язки", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Після цього голова Центральної виборчої комісії Лідія ЄРМОШИНА запропонувала йому підписати Акт про складання присяги і вручила посвідчення Президента Білорусі.

Довідка УНІАН. 19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, якого підтримали близько 80% виборців, що взяли участь у голосуванні.

О.ЛУКАШЕНКО вже учетверте вступає на посаду голови держави на 5-річний термін.