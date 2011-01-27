Більше 200 мігрантів звільнили юрфак Афінського університету

Більше 200 мігрантів, які захопили юридичний факультет Афінського університету і влаштували голодування з вимогою легалізації, погодилися залишити приміщення, повідомляє РІА "Новости". Переговори про перехід учасників акції до іншого будинку тривали за участю прокуратури впродовж вечора четверга.

Влада погрожувала вдатися до сили, якщо мігранти не підкоряться вимозі звільнити факультет. Грецькі університети за конституцією є недоторканними для поліції, за винятком вкрай рідкісних випадків, коли вхід на їх територію дозволяє прокуратура.

Голодування розпочалось у вівторок за ініціативою радикальних лівих організацій. Університетське керівництво виступило проти неї і на знак протесту відмінило заняття і іспити на факультеті на невизначений термін.

Голодування мігрантів, які вимагають давати вид на проживання без жодних попередніх умов, стала головною новиною місцевих ЗМІ. Політичні партії засудили акцію, а влада заявила, що ні про яку масову легалізацію мови бути не може.

Протистояння відбувалося на фоні різкого загострення суперечок мігрантів. Уряд країни зазнав критиці правозахисників після того, як оголосив про намір будувати загорожу на сухопутному кордоні з Туреччиною, щоб захиститися від сотень тисяч нелегалів. Греція стала за останні роки головними "ворітьми" в Євросоюз для нелегальних мігрантів.