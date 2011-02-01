США депортують учасника розстрілів у львівському гетто

Міграційний суд Детройта санкціонував депортацію позбавленого громадянства США 88-річного Джона Калімона, вихідця з України, обвинуваченого в пособництві нацистам в роки Другої світової війни, повідомляє РІА “Новости”.

За версією звинувачення, Джон (спочатку - Іван) Калімон служив у поліції Львова, принаймні з травня 1942-го до березня 1944 року. Слідство вважає, що він особисто розстрілював мирних громадян, зокрема євреїв, і брав участь у каральних операціях і зачистках гетто. Слідчі вважають, що обвинувачений причетний до так званої "Великої операції" з ліквідації в серпні 1942 року львівського гетто, в якому жили, за оцінками американської сторони, 40 тисяч євреїв.

Позов до Калімона в міграційному суді Детройта у вересні 2009 року ініціював Мінюст США, відділ спецрозслідувань якого (Office of Special Investigations, OSI) за останні 30 років виграв 107 аналогічних справ, в т.ч. справу Івана Дем’янюка.

Куди обвинувачений буде висланий, не розголошують. У США він прибув на початку 1950-х років з Німеччини.