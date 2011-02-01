У Єгипті вимагають відставки президента і розпуску парламенту

Учасники "Маршу мільйонів", який сьогодні відбувається в Каїрі, як і раніше вимагають відставки президента Хосні МУБАРАКА, незважаючи на низку безпрецедентних поступок для опозиції, на які пішов єгипетський лідер, повідомляє РІА “Новости”.

"Іди, іди, іди!", - скандують десятки тисяч (за версією телеканалу "Аль-Джазіра", до двох мільйонів) демонстрантів на центральній площі Каїра Тахрір. При цьому вони відкидають діалог із владою, поки країною керує чинний президент. Демонстранти також вимагають політичних реформ, внесення змін до Конституції, виступають за розпуск парламенту, який, на їхню думку, був сформований на основі сфальсифікованих результатів виборів наприкінці минулого року.

Президент Єгипту Хосні Мубарак найближчим часом у телевізійному зверненні заявить, що не братиме участь в наступних президентських виборах, але залишиться на своєму посту до закінчення терміну, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на супутниковий телеканал "Аль-Арабія".

Учора, напередодні "Маршу мільйонів", віце-президент Єгипту Омар СУЛЕЙМАН повідомив, що Х.МУБАРАК доручив йому розпочати діалог з усіма опозиційними силами, щоб покласти край кризі, яка паралізувала життя у країні. Єгипетський лідер також пообіцяв, що суди у терміновому порядку розглянуть справи, пов`язані з можливими порушеннями в ході виборів. Це означає, що в тих округах, де факт серйозних порушень буде доведено, пройдуть перевибори. Крім того, президент доручив сформованому днями уряду зробити боротьбу із безробіттям пріоритетом своєї діяльності.

Поступки справді серйозні, однак, судячи із плакатів і гасел на площі Тахрір, вони не задовольнили людей, які вже тиждень виходять на вулиці з вимогою докорінних змін.

Незважаючи на те, що в акції немає єдиного організатора, вона проходить мирно і практично без ексцесів. Люди активно співпрацюють з армією, самостійно організують вхід і вихід на площу Тахрір, перевіряють демонстрантів. "Уважно, не піддавайтеся на провокації, це мирна акція", - попереджають активісти при вході на площу. Але напруженість все-таки виникала. Зокрема, коли на міст біля площі вийшли нечисленні прихильники Х.МУБАРАКА, їх зустріли криками та осудом.

Також продовжує зростати невдоволення серед людей, які не беруть участь в акції протесту. "Нам набридла надзвичайна ситуація, ми не хочемо бачити мародерів, та й звичайних демонстрантів не пустимо у свій район", - заявив РІА “Новости” Анвар МЕЙСАР, житель району Булак, розташованого неподалік від площі Тахрір.