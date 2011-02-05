Від вогнепального поранення помер журналіст у Єгипті

У Єгипті помер співробітник місцевої газети al-Ahram Ахмед Мухамед Махмуд, який одержав вогнепальне поранення при висвітленні протестів у Каїрі, передає Радіо Свобода.

Як повідомила телеканалові "Аль-Джазіра" дружина журналіста, він був поранений у голову 29 січня, коли знімав на камеру з балкона свого будинку зіткнення між співробітниками сил безпеки і протестувальниками.

Як повідомляє Комітет із захисту журналістів, це перший випадок загибелі представника ЗМІ в Єгипті, який висвітлює антипрезидентські заворушення в цій країні.

При виконанні професійних обов`язків в Єгипті були затримані і зазнали нападів багато іноземних журналістів.