Більше 50% бюджету Росії - з нафти й газу

Бюджет Росії в 2010 році на 50% складався з надходжень від нафтогазової галузі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на нараді «Про підсумки діяльності паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації в 2010 році і завдання на 2011 рік».

«Що стосується казни, то ми з вами добре знаємо внесок енергетики до бюджету. Так от, у 2010 році, за попередніми розрахунками, надходження від нафтогазової сфери становили більш як 4,1 трлн. рублів (близько 136 млрд. дол.), що становить близько, а, може бути, навіть трохи більше, ніж 50% усіх надходжень до бюджету», - сказав В.ПУТІН.

Він повідомив, що в 2010 році в Росії збільшився видобуток нафти і газу.

Зокрема, по газу приріст видобутку становив майже 12%.

«Що стосується нафти, то ми вперше вийшли на рівень видобутку 505 млн. т на рік, і це найкращий показник у світі: Росія сьогодні посідає 1-е місце у світі з видобутку», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, це саме той оптимальний обсяг, який покриває і внутрішні, і експортні потреби. За його словами, такий рівень видобутку нафти Росія повинна утримувати в наступні роки.

Російський прем`єр додав, що приріст видобутку нафти в основному був досягнутий за рахунок введення великих родовищ у Східному Сибіру, таких як Ванкорське, Талаканське, Верхньочонське. Також розпочато видобування на родовищі імені Корчагіна на Каспії. Крім того, повним ходом йде освоєння нових газових родовищ – Бованенковського, Заполярного. Просуваються проекти зі зрідженого природного газу (ЗПГ) і освоєння шельфу, додав він.