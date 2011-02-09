Від вибуху газового балона в Італії постраждали двоє українців

Внаслідок вибуху газового балона поблизу Неаполя (Італія) постраждали двоє українців.

Як повідомляє “Українська газета в Італії”, 44-річного батька та його 23-річного сина було госпіталізовано з опіками і травмами в результаті витоку газу в їх квартирі у Сомма Везувіана, що поблизу Неаполя.

Згідно з попередньою версією подій, витік газу стався вночі на кухні на першому поверсі двоповерхового будинку, де жила сім`я українців. Вибух стався близько сьомої ранку, коли батько увімкнув світло. Дружина, яка на момент вибуху була в спальні, залишилась неушкодженою, як і перестарілі сусіди, що живуть на першому поверсі будинку. Поранених було госпіталізовано в лікарню Нола та Кардареллі в Неаполі.

Квартиру оголошено непридатною для проживання. Розслідуванням справи займається поліція.