WikiLeaks: Експерти НАТО невисокої думки про російську армію

Експерти НАТО невисоко оцінюють бойові якості російської армії, стверджують американські дипломати з місії США при штаб-квартирі Північноатлантичного союзу в Брюсселі.

Конфіденційні депеші, що містять оцінку стану російської армії, були оприлюднені сайтом WikiLeaks. Серед головних проблем російських збройних сил в НАТО називають застарілу бойову техніку і брак особового складу, а також погану координацію між діями різних родів військ.

За оцінками НАТО, повідомляє Радіо Свобода, російська армія може здійснювати невеликі операції на західних рубежах країни, проте брати участь у великомасштабному військовому конфлікті з використанням звичайних озброєнь їй не під силу.