Історика, який заперечує Голокост, вигнали з книжкового ярмарку в Польщі

Британський історик і письменник Девід Ірвінг, який заперечує Голокост, у п`ятницю був вигнаний з щорічного Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві, передає агентство France Presse.

69-річний автор став біля стенду видавництва Focal Point, щоб рекламувати свої книжки. Проте організатори виставки зажадали, щоб він негайно залишив приміщення, оскільки ні його, ні видавця туди не запрошували.

Ірвінг був обурений таким ставленням до себе і звинуватив поляків у нехтуванні свободи слова і порушенні прав людини. Проте після невеликої словесної перепалки і обіцянки викликати поліцію авторові довелося піти. Охорона також винесла три коробки з книжками, які він привіз на ярмарок.

За свої радикальні погляди і зокрема за заперечення Голокоста Ірвінг провів 13 місяців в австрійській в`язниці. Влада деяких країн заборонила йому в`їжджати на їх територію. За останні кілька років він дещо пом`якшив свою позицію, припинивши заперечувати існування газових камер в концтаборі Освенцим, проте як і раніше наполягає на тому, що цифра в 6 мільйонів винищених фашистами євреїв є сильним перебільшенням.

Публічне заперечення Голокоста в Польщі є кримінальним злочином, додає агентство.

Лента.ру