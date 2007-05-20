У центрі Тбілісі застрелили опозиційного політика (фото)

Соратника першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа, опозиційного політика, професора Тбіліського університету Гурама Шарадзе застрелено в неділю увечері в центрі грузинської столиці, повідомляє телекомпанія "Руставі-2".

Інцидент стався в центральному районі столиці Ваке.

За словами очевидців, в Г.Шарадзе було зроблено п`ять пострілів. Політик помер на місці.

Як передає агентство "Новости-Грузия", поліція неподалік від місця інциденту затримала підозрюваного в здійсненні злочину - Георгія БАРАТЕЛІ, 1977 року народження.

Мотиви вбивства Г.Шарадзе з`ясовуються. Ведеться розслідування.