У центрі Тбілісі застрелили опозиційного політика (фото)
21:23, 20 травня 2007Світ
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Пролунало 5 пострілів
Соратника першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа, опозиційного політика, професора Тбіліського університету Гурама Шарадзе застрелено в неділю увечері в центрі грузинської столиці, повідомляє телекомпанія "Руставі-2".
Інцидент стався в центральному районі столиці Ваке.
За словами очевидців, в Г.Шарадзе було зроблено п`ять пострілів. Політик помер на місці.
Як передає агентство "Новости-Грузия", поліція неподалік від місця інциденту затримала підозрюваного в здійсненні злочину - Георгія БАРАТЕЛІ, 1977 року народження.
Мотиви вбивства Г.Шарадзе з`ясовуються. Ведеться розслідування.
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