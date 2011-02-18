На базі українських земляцтв у Москві можна створити нову автономію

На базі українських земляцтв у Москві буде створена нова Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР).

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це під час відеомоста Москва – Київ на тему: «Співвітчизники в Росії і Україні» сказав голова Ради земляцтв України в Москві Вадим СОЛОВЙОВ.

В.СОЛОВЙОВ відзначив, що спочатку земляцтва створювалися виключно за ініціативою знизу. «Справді, земляцтва – це глибоко інтернаціональне об`єднання, і кожен, хто жив чи працював в Україні, є повноправним членом земляцтва», - сказав він.

За його інформацією, сьогодні в Москві діє активних 12 земляцтв, серед яких найбільш активні Київське, Донецьке, Миколаївське, Херсонське і Хмельницьке.

В.СОЛОВЙОВ повідомив, що завдяки земляцтвам у Москві паралельно з`явилися офіційні представництва регіонів України - Криму, Луганська, Севастополя.

Він розповів, що тиждень тому відбулася Рада земляцтв, куди входять усі голови земляцтв. «На ній ми прийняли рішення, що активно включаємося в роботу зі створення Національно-культурної автономії», - сказав В.СОЛОВЙОВ.

За його словами, земляцтва підтримують контакти з іншими московськими організаціями українців. «Але при цьому самоцілі об`єднатися за будь-яку ціну, звісно, немає. Ми відчуваємо себе достатньою силою, щоб бути самостійними. Але, втім, я глибоко переконаний, що впустити можливість об`єднання всіх російських українців, впустити можливість створити по-справжньому сильний федеральний координаційний центр у Москві було б непробачною розкішшю і навіть дурницею», - заявив В.СОЛОВЙОВ.

Одним з перших кроків, зокрема, буде реєстрація московської регіональної національної автономії «Українці Росії», сказав він.

Довідка УНІАН. Згідно із законодавством РФ, для створення Федеральної національно-культурної автономії діаспорі необхідно мати не менші два відділення в регіонах Росії.

Попередня Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР) була остаточно ліквідована 27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ. Вона була створена 27 березня 1998 року на засновницькому з`їзді делегатами від національно-культурних автономій українців Росії, що діють на Камчатці, в Красноярському краю і Пензенській області, а також у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

7 лютого в Об`єднанні українців Росії (ОУР) спростували заяву посольства України в РФ про те, що «лінія на закриття Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА УР) і ОУР узята через помилки керівництва». В ОУР зазначили, що в переслідуванні українських організацій Росії – зовсім інші причини, про що відверто заявив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ.

За інформацією ОУР, після ліквідації ФНКА УР нову Федеральну українську національно-культурну автономію можуть створити згідно з російським законодавством тільки регіональні і місцеві українські національно-культурні автономії в особливому порядку.